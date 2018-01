Rio terá Dia D de vacinação contra a febre amarela no próximo dia 27

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio vai promover, no próximo dia 27 de janeiro (sábado), a partir das 9h, o Dia D de vacinação contra a febre amarela. Todos os 92 municípios do Rio vão participar. De acordo com a secretaria, objetivo da campanha é chamar a atenção da população para a importância de se imunizar contra a doença. Durante a ação, a vacina estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde, UPAs, instalações montadas pela SES e também nos quartéis do Corpo de Bombeiros.

“Temos vacinas para todos os municípios e contamos com o apoio de todos nessa ação. Para ajudar na vacinação, a SES realizou uma parceria com a Secretaria de Defesa Civil para apoiar as prefeituras e oferecer a vacina também nos quartéis. Importante destacar que no dia D a dose que vamos ofertar é a dose integral da vacina, que é a que estamos disponibilizando no momento. Só a partir do dia 19 será feito o fracionamento”, disse o secretário de Estado de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr, que acrescentou: “Somente com a união e a parceria do Estado com municípios e a população, venceremos juntos a febre amarela. Vamos mobilizar todos os municípios e o Corpo de Bombeiros para ampliar o acesso à vacinação.”

Até o momento, cerca de 46% do público-alvo da campanha está vacinado. A SES está disponibilizando boletins diários com a atualização de casos da doença. Em 2018, até o momento, foram registrados quatro casos de febre amarela silvestre em humanos, uma morte em Teresópolis e três casos em Valença, sendo dois óbitos. Mais informações sobre a doença podem obtidas no site www.febreamarelarj.com.br.

“Especialmente quem mora em região de mata deve buscar a vacinação o quanto antes. Temos doses para todos e a vacina é a melhor e mais eficaz opção para se proteger contra a febre amarela”, ressaltou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Alexandre Chieppe.

Dose fracionada só em fevereiro

No último dia 9 de janeiro o Ministério da Saúde anunciou que Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo vão adotar o fracionamento da vacina contra a febre amarela. No RJ essa campanha será realizada em 15 municípios, entre os dias 19 de fevereiro e 9 de março. Os municípios que terão doses fracionadas são: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica.

“Nossa programação junto ao Ministério é começar o fracionamento somente no dia 19 de fevereiro. Se em algum momento a gente tiver a necessidade de antecipar o fracionamento, nós vamos fazer. Mas nesse momento a programação permanece para o dia 19”, explicou o secretário Luiz Antônio.

Recomendação de vacinação para quem vai viajar para o RJ

No ano passado a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou que todas as pessoas que tenham viagem marcada para o Estado do RJ tomem a vacina. Portanto, quem vem para o Estado do RJ também deve se proteger contra a doença.

Fonte: JB