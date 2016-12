Reveillon: O que usar?

Tudo bem que mulher se preocupa com o que vestir nos 365 dias do ano mais, nas festas de final de ano nós A-M-A-M-O-S arrasar, dedicamos tempo e até mais $$ pra causar por ai e deixar todo mundo babando no nosso look e claro, não vamos dispensar a ajudinha do mundo feminino pra compor um look “M-A-R-A”, vem comigo:

Nessa época do ano a maioria das pessoas curte passar a virada do ano numa praia, então, se essa é a sua opção, nada melhor que escolher um look mais leve, despojado e confortável, shortinho, vestidos mais curtos, camisetas ou blusinhas com tecido bem levinho e, no pé, uma rasteirinha cheia de brilhinhos pra incrementar o look.



Não vai dá praia esse ano?!? Não fique triste, vamos arrasar onde você for! Bom, no caso de uma virada de ano mais intimista, na casa de amigos ou parentes,num restaurante ou uma festa chique, podemos compor um look mais clássico, um vestido longo ou até um curto porém, mais glamouroso, um macacão também fica muito elegante, arrematando sempre com um salto, não tem erro, fica extremamente elegante.

Meninas, aposte nos acessórios pra compor qualquer look, eles dão vida e charme no resultado final de qualquer combinação, as cores, se você prefere fugir do tradicional branco, pesquise as cores da moda e se você acredita, aposte nas que podem trazer boas vibrações!!

Arrasem, sempre, todos os dias deste novo ano, FELIZ ANO NOVO!!