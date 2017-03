Recomeçam os sorteios da Fazenda Ermitage

As vítimas da tragédia, ocorrida em 2011, seguem na contagem regressiva para a liberação dos apartamentos, prometidos há mais de seis anos. Na verdade, existe certa pressão para que o procedimento seja facilitado, uma vez que o aluguel vem sofrendo atrasos. Até o momento, das quase 1600 famílias, atendidas pelo estado, 740 já haviam sido sorteadas no ano passado, mas ainda não receberam as chaves. As demais vão ser sorteadas em breve. Os próximos sorteios acontecem nos dias 6 e 10 de março.

Segundo o comunicado da Avit, Associação das Vítimas da Tragédia, serão sorteadas, desta vez, 300 pessoas que foram selecionadas de acordo com a Portaria do Programa Minha Casa Minha Vida. E outras 300 devem ser sortedas no dia 10. As que sobrarem devem acertar a documentação para receber as unidades restantes.

De acordo com informações, o sorteio acontece no CIEP da Barra, onde fica a Faetec, as 10 da manhã, mas só devem comparecer ao local as pessoas que foram avisadas. A lista de convocação pode ser conferida, também, na página da Avit, na Internet. “Eu recebi uma mensagem, com um número 0800 pra ligar, avisando que estava no sorteio no dia 6. Pelo que o rapaz falou, as pessoas que foram sorteadas antes vão ser chamadas primeiro. No segundo sorteio vão entrar mais umas trezentas e depois vão marcar uma nova data para chamar os que sobraram. Tomara que aconteça logo, porque não aguento mais ficar nessa situação”, contou Carla, uma das vítimas.

Segundo Carlos, representante da AVIT, as unidades só serão liberadas após “o fechamento parcial da rodovia e liberação do túnel”, ambos procedimentos estariam em análise. De acordo com o entrevistado, que conversou com a equipe do Teresópolis Jornal pelo telefone,“99% dos apartamentos já estão prontos” na Fazenda Ermitage, mas ainda não há uma previsão de quando o local será entregue ao público.