Recadastramento de aposentados termina hoje (08.02)

O recadastramento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Teresópolis, termina hoje, quarta-feira (8). A prova de vida é referente ao ano de 2016 e acontece na sede do Tereprev, que fica no Centro Administrativo Municipal, na Avenida Lúcio Meira, 375, sala 109, na Várzea, no antigo Fórum. O atendimento é das 9h às 17h e, segundo a Prefeitura, o não comparecimento acarretará no bloqueio dos benefícios.

Sessenta e sete funcionários inativos não fizeram o recadastramento, de acordo com o município. O instituto informou que foram feitos contatos telefônicos com os funcionários inativos e pensionistas para comunicar sobre a necessidade de comparecimento para recadastramento.

Fonte: G1