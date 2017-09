Quatro cidades da Serra do RJ sofrem com estiagem; moradores devem fazer racionamento de água

Em função da estiagem dos últimos meses e da redução dos níveis de rios da Região Serrana do Rio, a Cedae, concessionária responsável pelo abastecimento de água, emitiu um comunicado nesta segunda-feira (25) pedindo que os moradores façam o racionamento do consumo. O Rio Macuquinho, por exemplo, de onde é captada água para Cantagalo, Cordeiro e Duas Barras, está com nível baixo.