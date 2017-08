Pronatec tem 575 mil vagas para cursos gratuitos em todo o País

O MEC (Ministério da Educação) informa que estão abertas até o dia 18 de agosto as inscrições para 575 mil vagas gratuitas em cursos de Formação Inicial e Continuada e qualificação profissional, nas modalidades presencial e a distância, no âmbito do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) Oferta Voluntária. Os interessados devem se candidatar por meio do Sistec (Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica).

O Pronatec Oferta Voluntária é uma iniciativa do Ministério da Educação para ampliar a oferta gratuita de formação profissional. “O objetivo principal é deixar os cidadãos habilitados a participar das vagas de emprego”, explica o diretor de Articulação e Expansão das Redes de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Geraldo Andrade de Oliveira.

Segundo ele, há muitos empregos disponíveis no mercado que não são preenchidos pela falta de qualificação dos candidatos. “Mesmo que já está empregado vai conseguir desenvolver melhor o seu papel estando qualificado. Além disso, quem está desempregado ou está querendo entrar no mercado de trabalho também vai conseguir essa oportunidade”.

Podem se candidatar todos os cidadãos brasileiros com mais de 15 anos. Os cursos, com duração de 160 horas, são oferecidos por instituições privadas de educação profissional e tecnológica, de forma voluntária, e englobam as mais diversas áreas. “Temos cursos nas áreas mais administrativas, nas mais operacionais, como para inspetor de qualidade, almoxarife de obras, representante comercial, higienista de serviço de saúde”, exemplifica Oliveira. Cada modalidade segue critérios específicos. As aulas terão início a partir de 28 de agosto.

O programa

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego foi criado pelo governo federal , em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país. A iniciativa busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda.

De acordo com informações do Ministério da Educação , entre 2011 a 2014 foram realizadas mais de 8,1 milhões de matrículas, entre cursos técnicos e de qualificação profissional, em cerca de 4.300 municípios por meio das ações no âmbito do Pronatec. Em 2015, assegura o MEC, foram 1,3 milhão de matrículas.

Fonte: IG