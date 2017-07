Projeto visa desestimular uso de celular ao volante

Mais de 41 mil pessoas morrem em acidentes nas estradas do Brasil todo ano. Estatísticas mostram que quase 95% desses acidentes foram decorrentes de falhas humanas. Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que um dos hábitos mais comuns da atualidade, como mexer no celular enquanto dirige, pode ser fatal. A estimativa de uma pesquisa realizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária mostra que, por ano, mais de um milhão de acidentes no trânsito são relacionados ao uso do celular ao volante.

O deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, é autor de um Projeto de Lei que destina parte da receita de multas de trânsito para campanhas de conscientização no trânsito, a fim de evitar o uso de celular na direção. “As pessoas pararam de telefonar, pararam de ligar e começaram a se comunicar através de mensagem. Isso usa mais atenção da pessoa para utilizar o aparelho de celular e menos atenção para dirigir o veículo.” Disse o deputado.

A proposta do PL 5330, de 2016, é de reverter 10% do valor total da receita arrecadada com a cobrança das infrações para a educação no trânsito, fiscalização e sinalização, entre outros. O Código Brasileiro de Trânsito prevê, atualmente, 5%. O Projeto de Lei já foi aprovado pela Comissão de Viação e Transportes e ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Fonte: Agência do Rádio