Programa de acolhimento a menores abre cadastro em Teresópolis

Teresópolis abriu inscrições para formação de cadastro do Programa Família Acolhedora. O programa tem como objetivo promover o acolhimento temporário, em ambiente familiar, de crianças e adolescentes com até 18 anos em situação de risco social ou pessoal, sendo uma modalidade alternativa ao abrigo institucional. A concessão da guarda provisória, pelo período de até seis meses, é feita pelo Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso.

Casais, mulheres e homens solteiros podem ser acolhedores. As inscrições devem ser feitas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, instalado em sala no Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão (Rua Tenente Luiz Meirelles, 211, na Várzea). O órgão funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h.

O edital de chamamento público, com detalhes do programa, pode ser conferido na página 8 da edição de 31 de agosto do Diário Oficial Eletrônico disponível no site da Prefeitura.

As famílias serão selecionadas, capacitadas e acompanhadas pela equipe técnica do serviço de acolhimento. Cada família poderá acolher uma criança/adolescente por vez, exceto quando se tratar de irmãos, quando o número poderá ser ampliado.

Confira os pré-requisitos para a inscrição no programa

Ser maior de 21 anos; residir em Teresópolis no mínimo há dois anos; ter boas condições de saúde física e mental; não ter pendência judicial; ter tempo disponível para criança e/ou adolescente, capacidade de dar afeto e cujos membros mantenham relação harmoniosa no espaço do lar; receber parecer psicossocial favorável emitido pela equipe técnica do programa; concordância de todos os membros da família ao acolhimento; residir em imóvel com espaço e condições adequadas ao acolhimento; e declarar não ter interesse em adoção.

No ato da inscrição é necessário levar a carteira de identidade ou de trabalho; CPF; certidão de nascimento ou de casamento; comprovantes de residência e de rendimentos; certidão negativa de antecedentes criminais; atestado de sanidade física e mental.

Fonte: G1 Região Serrana