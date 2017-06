PRF divulga balanço de acidentes na Serra do RJ durante feriado de Corpus Christi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na tarde da última segunda-feira (19), o balanço de acidentes durante o feriado de Corpus Christi nas rodovias BR-040, em Petrópolis, e BR-116, em Teresópolis.

De acordo com a PRF, foram 14 acidentes e quatro pessoas ficaram feridas no trecho de Petrópolis da BR-040. O número é maior do que o registrado no mesmo período de 2016 quando, segundo a polícia, foram sete acidentes e um ferido neste trecho da rodovia.

A Concer, concessionária que administra a rodovia, informou que 272,2 mil veículos passaram pela estrada no período e que prestou 345 atendimentos mecânicos e 157 remoções de veículo. Em todo o trecho da rodovia, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora, foram 51 acidentes, com 47 vítimas.

Já na BR-116, a PRF informou que foram contabilizados oito acidentes e seis feridos. Os números também são maiores do que os registrados no ano passado quando, no mesmo feriado, foram registrados quatro acidentes e ninguém ficou ferido.