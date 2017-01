Segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a semana começará chuvosa na Região Serrana, e o sol não deve aparecer. Em Nova Friburgo, a segunda-feira (16) será de céu encoberto e chuva. As temperaturas ficam entre 19º C e 21º C.

Já em Petrópolis, as temperaturas ficam um pouco mais altas, variando entre 20º C e 23º C. Também pode chover na Cidade Imperial nesta segunda e a semana segue com tempo nublado. A previsão do Inmet é a mesma para Teresópolis.

Fonte: G1