Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é chuva a partir desta segunda-feira (6) na Região Serrana do Rio. Até a quinta (9), as temperaturas podem variar entre 17º C e 29º C em Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis.

Nas três cidades, o Inmet prevê manhã de sol, com períodos de nublado e possibilidade de pancadas de chuva nesta segunda-feira. Já a partir de terça (8), o sol não deve aparecer e o tempo ficará chuvoso em toda região.

Fonte: G1