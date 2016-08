Previsão é de chuva e frio na Serra do Rio a partir de hoje (22)

Depois de dias de sol e temperaturas mais altas, um frente fria e chuva deixaram o clima mais frio na Região Serrana, neste domingo (21). Segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) a semana será de céu encoberto, com possibilidade de chuva e períodos isolados de sol.

Em Nova Friburgo, por exemplo, esta segunda-feira (22) terá mínima de 9º e máxima de 14º. Já Petrópolis terá os termômetros marcando entre 9º e 12º.

Em Teresópolis, a mínima será de 7º e a máxima não passa de 12º. O céu fica encoberto durante toda a segunda-feira, com possibilidade de chuvisco. A partir de terça-feira (23), as temperaturas caem um pouco mais em toda região com mínima de 7º nas três cidades.

Fonte: G1 Região Serrana