Prefeitura do Rio assina acordo para repasse de verbas a escolas de samba

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou hoje (17), um acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), garantindo um repasse de R$ 13 milhões para as agremiações. Cada uma das 13 escolas receberá R$ 1 milhão, em cinco parcelas, até novembro deste ano, para que possam preparar seus desfiles para o carnaval de 2018.

O valor é a metade do que as escolas receberam no último carnaval. Para compensar parte da perda, a prefeitura anunciou que receberá propostas de patrocínio de empresas privadas, a fim de que possa distribuir mais R$ 500 mil para cada agremiação.

A prefeitura também deve reformar as arquibancadas e banheiros do Sambódromo. Além disso, serão instalados 700 novos refletores com lâmpadas Led. O custo dessas obras será de R$ 1,1 milhão, informou a prefeitura.

Fonte: Agência Brasil