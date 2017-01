Prefeitura de Teresópolis libera guia de pagamento do IPTU na internet

A Prefeitura está disponibilizando para impressão o boleto da cota única do IPTU 2017. Os carnês serão entregues até o fim do mês. O contribuinte em dia com o tributo e que fizer o pagamento até o dia 31 de janeiro, tem 20% de desconto. Para quem possui débito, o percentual cai para 15%.

A guia da cota única pode ser impressa através do site da prefeitura. Ao abrir a página, basta localizar o link “Pague aqui seu IPTU”, que está em vermelho no lado direito da tela.

Na página seguinte, o contribuinte poderá clicar no link “Espelho IPTU”, para conferir os dados do imóvel e o valor a ser pago, ou no link “Emitir a guia de pagamento de IPTU” para imprimir o boleto.

Basta seguir as solicitações da tela, tendo em mãos o número de CPF do titular do imposto ou o código do imóvel, que pode ser consultado no carnê de IPTU do ano anterior. Outra opção é se dirigir à Secretaria de Fazenda, no 1º piso da prefeitura, levando o carnê de 2016, e solicitar a impressão do boleto da cota única.

O imposto teve uma correção de 8,48%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), entre os meses de outubro de 2015 a setembro de 2016.

O IPTU 2017 pode ser pago nos caixas eletrônicos do Banco Santander e da Caixa Econômica Federal, nas casas lotéricas ou na Tesouraria, no prédio da prefeitura. O atendimento na secretaria de Fazenda acontece de segunda a sexta-feira, das 9h as 18h. O endereço é Avenida Feliciano Sodré 675, na Várzea.

Fonte: G1 Região Serrana