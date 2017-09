Preço da gasolina sobe 1,9% na semana e bate novo recorde no ano, diz ANP

O preço médio do diesel no país também subiu e ficou em R$ 3,150 na semana passada, de acordo com a ANP. Trata-se de um aumento de 1,58% em apenas uma semana.

Para calcular o preço do etanol a ANP consultou os valores praticados em 2.870 postos de combustível. No caso do diesel, o levantamento considera 1.756 postos.

Tendências de preços

A Petrobras reajustou três vezes o preço da gasolina e do diesel nas refinarias desde sexta-feira.

No sábado, a Petrobras aumentou novamente os preços dos dois combustíveis, mas reduziu os valores nesta terça-feira e terá nova redução de preços na quarta-feira.