Policial Militar morre em acidente de moto

Um Policial Militar de 34 anos, morreu ao cair da moto que pilotava, na madrugada desta terça-feira (27), em Teresópolis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Carlos Alexandre Fischer morreu na hora. O acidente aconteceu por volta da 1h30, na avenida Alberto Torres, no bairro do Alto. Uma jovem de 24 anos, que estava na garupa, ficou ferida e foi socorrida para o hospital das clínicas da cidade.

Carlos Alexandre estava de folga no momento do acidente. Seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Ele foi sepultado às 15h30 no Cemitério Municipal Carlinda Berlim. O estado de saúde da vítima que estava na garupa não foi informado pela unidade de saúde.

Fonte: G1 Região Serrana

Fotos: Paulo Vicente – Grupo Terê Repórter