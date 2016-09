PM detém 29 pessoas com drogas dentro de vans em Teresópolis

A Polícia Militar (PM) deteve 29 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas neste domingo (4) na Avenida Rotariana, em Teresópolis. Com eles foram apreendidos 57 frascos de cheirinho da loló, sete pinos de cocaína, dois sacolés com crack e 15 tabletes de maconha.

Segundo a PM, entre os detidos havia adolescentes entre 14 e 17 anos. Os policiais chegaram até os suspeitos após uma denúncia anônima.

O grupo estava em duas vans que vieram da comunidade Nova Holanda, no Rio de Janeiro, segundo a própria PM.

O caso foi registrado como posse e uso de entorpecentes na 110ª Delegacia de Polícia. Todos foram ouvidos e liberados.

Droga teria vindo da favela Nova Holanda

(Foto:PM / Divulgação)