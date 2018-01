No sábado (13), por volta das 11h30, após receber uma denúncia de drogas no bairro Morro dos Pinheiros, a Polícia Militar se dirigiu ao local. Ao chegar na Rua Rei Alberto, os policiais entraram no mato e procuraram por material ilícito. Nessa busca, encontraram um pé de maconha no meio da mata plantado em um vaso.

O material foi apreendido e o caso registrado na 110ª DP.

Foto: Totó Online