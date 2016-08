‘Operação Pokémon’ apreende 52 adolescentes em Teresópolis

Uma operação em Teresópolis apreendeu 52 adolescentes na madrugada deste sábado (27). A “Operação Pokémon” foi liderada pela juíza titular da Vara da Infância e Juventude, Vânia Mara Gonçalvez, após denúncia de moradores da Rua Gonçalo de Castro, no bairro Alto, e ruas Major Carvalho e Chaves de Faria, na Várzea. Os adolescentes são suspeitos de pertubação do sossego em via pública nos finais de semana.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), entre as queixas dos moradores estavam o uso de bebidas alcoólicas e drogas, som automotivo em volume alto, prostituição, brigas e dano ao patrimônio público e privado. A ação contou com 28 policiais militares, nove viaturas, duas motocicletas, um ônibus que transportou os adolescentes e apoio da Guarda Civil de Teresópolis.

Todos os adolescentes apreendidos foram levados para a Vara da Infância e Juventude e só puderam ser liberados após o comparecimento dos pais ou responsáveis, que foram responsabilizados por permitir que jovens estivessem em situação de risco social ou prática de atos infracionais conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Fonte: G1 Região Serrana