Mulher é morta a tiros em casa e companheiro é detido como suspeito

Uma jovem de 18 anos foi morta a tiros dentro de casa no bairro Rosário no fim da noite deste domingo (20). Segundo a Polícia Militar (PM), o companheiro da vítima, de 40 anos, foi detido em flagrante como principal suspeito do crime. A mulher foi morta durante uma briga motivada por ciúme, ainda de acordo com a apuração da PM no local.