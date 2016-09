Mulher é flagrada com drogas nas parte íntimas

Uma mulher de 27 anos foi detida na tarde desta quarta-feira (31) com 17 sacolés de cocaína escondidos nas parte íntimas. Ela foi flagrada dentro de uma Van que ia de Teresópolis para Guapimirim. A suspeita estava com um tubo plástico de maconha na bolsa e confessou que estava com o restante da droga escondida.

De acordo com informações da Polícia Militar, ela foi levada para a 110ª Delegacia de Polícia, no bairro de Fátima. A mulher foi autuada por tráfico de entorpecentes e permanece detida.

Fonte: G1 Região Serrana