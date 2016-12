LATROCÍNIO NO COMARY

Um senhor veio a falecer depois de ter sido espancado até a morte com golpes de pauladas por bandidos que entraram em sua residência para roubar o seu veículo, Roberto Giola tinha 68 anos. Já a sua esposa, Neuza dos Santos, de 62 anos, está internada no CTI do HCT em estado gravíssimo depois de ter sido espancada também pelos mesmos elementos.

A residência fica na Rua Luiz Murati, no bairro do Comary.

A polícia já descobriu o paradeiro do veículo roubado. Os bandidos o abandonaram na Rua Ten. Luiz Meireles, na Várzea, próximo a uma fonte de água e uma loja de rodas e pneus. A polícia está no local e averigua imagens de câmeras de segurança para chegar o mais rápido possível até os criminosos que cometeram tal ato. O carro está sendo levado neste momento para a 110′ DP para que as digitais no veículo sejam recolhidas também.

A polícia agora trabalha também para saber como os criminosos conseguiram entrar no condomínio e saírem dirigindo o veículo roubado pela portaria principal sem serem identificados e sem terem dificuldade para tal.