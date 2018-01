Jovem furtada em loja na Várzea

Na última terça-feira (9), por volta de 14h, uma jovem estava em um estabelecimento comercial na Avenida Delfim Moreira, quando teve sua carteira e o celular furtados. A vítima não percebeu a ação das meliantes e só deu falta dos objetos quando chegou no caixa para pagar o que havia comprado. O responsável pelo estabelecimento comercial forneceu para a vítima imagens em que aparecem duas mulheres se aproximando da mesma e pegando a bolsa e o telefone. A vítima não conhece as autoras do furto. Diante dos fatos a jovem se encaminhou 110ª DP e registrou o ocorrido.