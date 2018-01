Homem é preso com drogas no Perpétuo

Na terça-feira (9), por volta das 19h30, a Polícia Militar após receber informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na Servidão 89, no bairro do Perpétuo, se dirigiu ao local. Chegando próximo a Servidão 89, os policiais observaram elementos que ao avistarem as viaturas fugiram. Um dos indivíduos correu para dentro de uma residência. Os policiais foram até o local e após obter autorização da proprietária, que é tia do elemento, abordaram o rapaz e em revista pessoal foi encontrado em sua cintura, enrolado na bermuda, um pacote de biscoito contendo 3 sacolés de pó branco e quatro trouxinhas de erva seca e picada.

Segundo informações, ao ser perguntado sobre o material, ele teria dito que seria para o tráfico de drogas da localidade. A polícia também encontrou no bolso do rapaz uma chave de cadeado que seria da porta da casa de cima, que segundo a tia do elemento era utilizada pelo rapaz para dormir. Dentro da casa foi encontrado mais 13 sacolés de pó branco e 143 de erva seca e picada.

O elemento foi conduzido à 110ª DP onde o caso foi registrado.