Homem é morto na porta de casa três dias após deixar a prisão

Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (20), na porta de casa. O crime aconteceu no bairro Fischer três dias depois que a vítima saiu da prisão, após cumprir pena por receptação, furto e tráfico de drogas, como informou a Polícia Militar.

Segundo a PM, parentes do homem contaram que ele foi chamado na rua e em seguida ouviram os disparos. As testemunhas também informaram à corporação que a vítima já estava caída no chão quando chegaram ao local. Ninguém foi preso.