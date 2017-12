Na última quarta-feira (27), por volta das 10h, policiais estavam em diligência no bairro do Alto com objetivo de coibir a prática do “Jogo do Bicho”. Ao chegarem na RUA GONÇALVES DE CASTRO, tiveram a atenção voltada para um homem que se encontrava com material para prática do Jogo do Bicho e R$30,00 (trinta reais) em dinheiro. Diante dos fatos, o rapaz foi conduzido até a 110ª Delegacia de Policia para o registro do fato.