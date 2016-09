Dupla suspeita de tráfico é abordada com drogas

Uma jovem de 18 anos foi detida e um adolescente de 17 apreendido na noite desta terça-feira (30) em Teresópolis. O caso aconteceu na Rua Zenóbio da Costa, no bairro Perpétuo, onde a dupla foi encontrada com 13 trouxinhas de maconha, R$ 69, que a polícia acredita ser proveniente da venda de entorpecentes, e um rádio transmissor. De acordo com a Polícia Militar, a jovem foi encontrada quando abordava as pessoas no local para oferecer a droga.

Ainda segundo a polícia, o adolescente estava escondido em uma casa interditada quando foi apreendido minutos depois da jovem ser flagrada com o material. A dupla foi levada para 110ª Delegacia de Polícia. A jovem foi autuada por tráfico de drogas e associação ao tráfico e será transferida para um presídio na capital nesta quarta-feira (30). Já o rapaz foi autuado por fato análogo aos mesmos crimes. Ele permanece à disposição da Justiça.

Fonte: G1 Região Serrana