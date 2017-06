Casal é morto no quarto com tiros na cabeça por homens que invadiram casa

Um casal foi morto com tiros na cabeça dentro de casa em Bonsucesso, na madrugada desta quarta-feira (7). Segundo informações da Polícia Militar (PM), dois homens encapuzados e armados invadiram a casa no Km 28 da RJ-130.

Ainda de acordo com os policiais do Serviço Reservado (P2), a dupla foi recebida pela mãe do homem de 35 anos que foi morto no quarto, junto com a mulher. A mãe da vítima ainda teria gritado por socorro, o que não impediu que os homens cometessem o crime e fugissem.