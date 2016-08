Casal é encontrado morto e abraçado dentro do box no banheiro

Um casal de namorados foi encontrado morto e abraçado dentro do box do banheiro em uma casa em Teresópolis, na noite desta terça-feira (23). Segundo a Polícia Civil, a principal suspeita é que Maira Nuldeman, de 23 anos, e Rafael de Paula Campos, de 20, tenham inalado gás do sistema de aquecimento do chuveiro.

De acordo com informações da 110ª Delegacia de Polícia, responsável pelo caso, o casal é do Rio de Janeiro e estava na casa de veraneio da família de Maira. Os dois foram encontrados sem roupa no box por uma caseira que trabalha no imóvel. Ela estranhou o fato deles não terem saído de casa durante todo o dia.

Segundo os policiais, o equipamento que faz o aquecimento a gás do chuveiro ficava dentro do banheiro. A investigação vai apontar se houve vazamento. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) para passar por necropsia nesta quarta-feira (24). O exame vai apontar a causa da morte.

Fonte: G1 Região Serrana