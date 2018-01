Carreta atravessa pista, bate em mureta e deixa um ferido na BR-116 em Teresópolis

Uma carreta atravessou a pista, bateu na mureta de proteção e deixou um homem ferido na BR-116. Segundo a CRT, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu às 11h15 desta quarta-feira (17), na altura do km 82,9, sentido Rio.

De acordo com a concessionária, o trânsito ficou interditado por 50 minutos, quando começou a operar no sistema de Pare e Siga. Apenas às 13h, o tráfego foi totalmente liberado neste trecho da rodovia. Não há informações sobre a causa do acidente.