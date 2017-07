PM e população lançam aplicativo

A Polícia Militar – por meio de uma parceria entre a sua Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAEs), o 31º BPM (Recreio) e a sociedade civil – lançou o aplicativo Linha Direta PM, que permite o contato direto do cidadão com a Polícia Militar. Com a ferramenta digital, o usuário consegue marcar o ponto onde está, envia um áudio de até 10 segundos, e a mensagem vai direto para a corporação.

Trata-se de um projeto piloto-criado pelo carioca Leonardo Gandelman a custo zero para a Polícia Militar. Ele será implementado inicialmente na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes. O aplicativo não substituirá o 190, será um facilitador para acionamento da Polícia Militar em emergências dentro de residências e estabelecimentos comerciais.

Segundo o coronel Anderson Maciel, da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos, além de gerar sinergia entre moradores e melhorar o tempo de resposta nos atendimentos, o sistema reduzirá drasticamente os trotes, devido ao acesso que exige localização do usuário.