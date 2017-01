Piscina do Parque Nacional fica fechada após chuva

A piscina natural do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) de Teresópolis, está fechada. Após uma forte chuva em novembro no ano passado, um buraco se formou na beira na piscina. Desde o dia 9 deste mês, equipes do Parnaso estão realizando obras no local. A expectativa é que a piscina seja liberada para os banhistas até o início de abril.

Segundo os administradores do parque, com a realização da obra, também haverá alterações no trânsito interno dentro da unidade de conservação.

Fonte: G1