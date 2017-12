PIS ano-base 2015: prazo para saque termina quinta-feira

Terminará na próxima quinta-feira, dia 28, o prazo para o saque do abono do PIS/Pasep ano-base 2015. Segundo o Ministério do Trabalho, até o fim de novembro (últimos dados oficiais disponíveis), 1,4 milhão de pessoas ainda não tinham retirado o dinheiro a que têm direito. O número equivale a 5,8% dos beneficiários.

Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar o portal http://trabalho.gov.br/abono-salarial/consulta-abono-salarial. Basta inserir o CPF ou o número do PIS/Pasep e a data de nascimento para fazer a consulta. Outra opção é ligar para a central de atendimento Alô Trabalho, que atende pelo 158.

O montante a receber é proporcional à quantidade de meses de trabalho com carteira assinada em 2015. Quem trabalhou o ano todo saca o abono integral. Os pagamentos vão de R$ 79 a R$ 937.

Quem tem direito

O abono é pago para inscritos no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos, que trabalharam com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base de referência para o pagamento, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é preciso que seus dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) que é entregue anualmente ao Ministério do Trabalho.

Onde retirar

Os trabalhadores da iniciativa privada, que são inscritos no PIS, retiram o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal ou nas lotéricas. Os servidores, com vínculo no Pasep, sacam seus benefícios no Banco do Brasil (BB).

Prorrogação

O pagamento deste abono já é resultado da prorrogação de prazo para saque. É a última chance de retirar a quantia. Do contrário, o dinheiro voltará para o Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Fonte: Extra