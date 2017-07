Pezão ficará afastado do governo do Rio por uma semana

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, de 62 anos, vai se afastar do cargo durante uma semana para tratamento de problemas de saúde relacionados a seu quadro metabólico (descompensação do diabetes e aumento de peso, entre outros).

O afastamento de Pezão vai deste domingo (16) até o domingo seguinte (23).

Em nota, o governo do estado informou que, durante esse período, Pezão será substituído pelo vice-governador Francisco Dornelles.

Em março do ano passado, Pezão foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer linfático, e entrou de licença médica, ficando sete meses afastado de suas atividades para fazer o tratamento, que incluiu ciclos de quimioterapia.

Na época, chegou a ser considerada a possibilidade de Pezão não reassumir, mas, no dia 1º de novembro, ainda em tratamento para recuperar as condições físicas, após a quimioterapia, ele voltou à chefia do governo.

Fonte: Agência Brasil