PEDIGREE® Adotar é tudo de bom promove feira de adoção de cães neste fim de semana em Petrópolis

O Programa PEDIGREE® Adotar é tudo de bom, iniciativa da Mars Petcare Brasil e que completa 9 anos em 2017, já mudou a realidade de mais de 62 mil cães abandonados no Brasil por meio do estímulo à adoção e posse responsável. Porém, segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde – ainda existem 30 milhões de animais abandonados no Brasil, sendo que 20 milhões são cães. Para ajudar a reduzir este número, o programa realizará uma feira de adoção de cães no próximo sábado, 2 de dezembro, no Extra Hipermercado em Petrópolis. Os cães que estarão presentes são da ONG GAPA, que fica na região serrana do Rio de Janeiro.

Como parte do compromisso com a posse responsável, um dos grandes focos do programa, todos os cães serão adotados já castrados e vacinados. Os interessados em oferecer um lar feliz para os animais, além de passarem por uma entrevista de avaliação de perfil, devem estar munidos dos seguintes documentos: originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência.

Reflita sobre a escolha de um Cãopanheiro

PEDIGREE® acredita que um cachorro é capaz de despertar o melhor em seus tutores. Um cão faz parte de uma família por anos e, por isso, é importante reservar tempo para pesquisar sobre o tipo de pet que mais se encaixa no estilo de vida e perfil da família, bem como planejar sua chegada e integração. Há quem esqueça que cuidar de cães exige tempo para oferecer carinho, levá-los para passear, ao Médico-Veterinário e limpar as fezes e xixi e, muitas vezes, são estes os motivos que geram a devolução de pets adotados aos abrigos.

Confira 10 dicas sobre posse responsável para uma decisão consciente de se ter um pet:

1) Pesquise sobre o animal e veja se ele é compatível com o seu estilo de vida e perfil familiar.

2) Quanto menor é a sua casa, menor deve ser o cão. Cachorros grandes, em um ambiente pequeno, podem ter problemas de adaptação.

3) Considere que o tempo médio de vida de um animal é de 12 anos. Pergunte à família se todos estão de acordo, se há recursos necessários para mantê-lo e verifique quem cuidará dele nas férias ou em feriados prolongados. Não haja por impulso.

4) Caso já tenha outros cães em casa, apresente o novo morador de forma gradual e fique sempre atento à convivência.

5) Mantenha o pet sempre dentro de casa, jamais solto na rua. E na hora do passeio, leve-o com uma coleira ou guia.

6) Evite as ninhadas indesejadas. Castre machos e fêmeas. A castração é a única medida definitiva no controle da procriação e não tem contraindicações.

7) Todo pet precisa de alimentação de qualidade, que leve em conta suas necessidades, e muita água fresca e limpa. Seu bem-estar também depende de uma boa nutrição.

8) Cuide da saúde física do animal. Forneça abrigo, alimento, vacinas e leve-o regularmente ao Médico-Veterinário. Dê banho, escove e exercite-o.

9) Zele também por sua saúde psicológica. Dê atenção, carinho, ambiente adequado e reserve um momento do dia para as brincadeiras.

10) O Brasil tem milhões de cães abandonados. Cães adultos também se adaptam com facilidade às mudanças e tem condições de oferecer e receber muito carinho.

SERVIÇO:

Feira de Adoção PEDIGREE® Adotar é tudo de bom

Data: 2 de dezembro (sábado)

Local: Extra Hipermercados Petrópolis

Endereço: ESTRADA UNIÃO E INDUSTRIA, 11711 – Petrópolis

Horário: 9h às 16h

Sobre o Programa PEDIGREE® Adotar é tudo de bom

O Programa PEDIGREE® Adotar é tudo de bom, que tem nove anos de existência no Brasil, tem como objetivo mudar a realidade dos cães abandonados por meio da sensibilização, conscientização e mobilização da população para a causa; do apoio aos abrigos que resgatam e promovem a adoção consciente e da educação da população sobre a posse responsável. Atualmente, apoia 32 ONGs em 11 Estados e já mudou a realidade de mais de 62 mil cães.

O programa surgiu nos Estados Unidos como parte da iniciativa global da Mars, Incorporated, empresa detentora da marca PEDIGREE®. Além do Brasil, também está presente em países como Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália e México, ajudando a transformar em realidade a visão da Mars Petcare: tornar o mundo um lugar melhor para os pets.