Pedágio da BR-116, que liga Teresópolis ao Rio, ficará mais caro a partir de segunda-feira

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o aumento de 5,62% na tarifa de pedágio na BR-116, que liga os municípios de Teresópolis ao Rio de Janeiro. A partir de segunda-feira (25), a tarifa passa de R$ 17,10 para R$ 18,10 na praça de pedágio principal, em Bongaba, no Rio; e de R$ 12 para R$ 12,60 nas praças de pedágio auxiliares.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, podendo entrar em vigor a partir deste sábado (23), mas, de acordo com a CRT, concessionária que administra a rodovia, a nova tarifa passará a ser cobrada a partir da zero hora de segunda-feira.