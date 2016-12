Peça espírita ‘Moradas do Pai’ será apresentada em Teresópolis

A Casa de Portugal recebe nesta sexta-feira (26), às 21, a peça espírita “Moradas do Pai”. O espetáculo conta a história de Ângela, uma mulher amargurada por preconceitos que se depara com a realidade do mundo espiritual ao desencarnar e se encontrar no “umbral”.

Ângela é resgatada por um espírito de luz, o qual a leva a vários lugares onde aprende grandes lições para a sua real evolução e transformação. A peça aborda temas como a intolerância religiosa, preconceito, perdão e amor, trazendo uma mensagem de fé, esperança e levando a mensagem de Cristo que “há muitas Moradas na Casa do Pai.”

O objetivo da peça é conscientizar a sociedade e levar a mensagem de que somos todos irmãos merecedores de respeito, independente de opção sexual, raça, crença, religião ou gênero. A Casa de Portugal fica na Avenida Lúcio Meira, 850, bairro Várzea.

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos a R$ 20. No dia do evento, custarão R$ 25.

Fonte: G1 Região Serrana