Para compensar paralisação, Detran amplia prazos de vistoria

O Detran vai ampliar os prazos de vistoria dos automóveis com placas com finais 8 e 9. A medida visa compensar os dias de paralisação de funcionários terceirizados nos postos. O calendário se encerraria nesta terça-feira. Agora, os veículos com a placa terminando com o número 8 poderão ser submetidos à inspeção anual obrigatória até o dia 30 de novembro, e os com final 9, até 31 de dezembro.

Para isso, os proprietários deverão ter pago as taxas de licenciamento, o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) e as multas de trânsito atreladas ao automóvel. Quem estiver com IPVA atrasado, no entanto, poderá fazer a vistoria normalmente.

Desde o último dia 13, os funcionários terceirizados iniciaram paralisações pontuais. O Detran esclarece que está em dia com o pagamento das demais prestadoras de serviço. No entanto, uma penalidade administrativa impede que pagamentos para a empresa Prol sejam realizados. Além disso, o Detran já está contratando outras firmas para assumir esta prestação de serviços.

Fonte: Extra