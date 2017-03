Outono começa com tempo ameno e céu encoberto na Serra do Rio

O outono começou nesta segunda-feira (20) e as temperaturas na Região Serrana do Rio já estão mais amenas. Em Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, a manhã foi de céu encoberto e períodos de neblina. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros variam entre 14º C e 22º C e a previsão é de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

De acordo com informações do Climatempo, este ano, o frio do outono será menos intenso e não será duradouro. A média da temperatura no estado do Rio será de 15º C. A previsão é que a chuva na região diminua a partir da segunda quinzena do mês de abril, quando deve chover pouco.

O Climatempo afirma ainda que o inverno na região Sudeste não será tão seco. Há possibilidade de chuva nos meses de junho e agosto.

Fonte: G1