Operação Corpus Christi reforça policiamento em rodovias federais

Com a chegada do feriado e a previsão de aumento no fluxo de veículos em rodovias federais a partir de amanhã (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagra a Operação Corpus Christi 2017 e reforça o policiamento nas BR’s de todo o país até o próximo domingo (18).

Com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito, a operação vai contar com 2.083 viaturas, 1.056 motocicletas, 2.411 aparelhos etilômetro (o bafômetro) e 396 radares portáteis.

A PRF tamém dá dicas aos motoristas que forem viajar: dormir uma boa noite de sono antes de pegar a estrada; fazer a revisão no veículo; manter uma distância segura do veículo à frente; usar o cinto de segurança e ligar os faróis. As dicas são essenciais para ajudar na prevenção de acidentes.

Além de ressaltar a importância do motorista respeitar os limites de velocidade e não consumir álcool, em alguns postos a PRF vai convidar condutores a assistir vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito.

