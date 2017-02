Núcleo teresopolitano da Escola de Música Villa-Lobos tem 153 inscritos em quatro módulos

a o Módulo I – Iniciação em Música; 43 para o Módulo II – Curso de Formação em Música; e 52 para o Módulo III – Curso de Capacitação em Música, totalizando 153 inscrições para 50 vagas oferecidas. Todos os cursos serão gratuitos.

O núcleo é uma iniciativa conjunta da Villa-Lobos carioca e da Secretaria de Cultura de Teresópolis. “Ficamos muito satisfeitos com esse resultado. Isso demonstra o interesse dos cidadãos e o acerto de nossa iniciativa”, comentou o secretário de Cultura da cidade, Márcio de Paula.

A lista geral dos candidatos inscritos está sendo publicada nesta segunda, dia 20 de fevereiro, nos murais do Centro Cultural Bernardo Monteverde (Av. Oliveira Botelho, 210, sobreloja, Alto), onde funcionará a escola. O sorteio público das vagas está marcado para quarta, dia 22, às 14h, no Teatro Municipal, localizado no 2º piso da Prefeitura.

Avaliação e matrícula

A avaliação será feita na quinta-feira, 23, na sede da Escola Municipal de Música, em turno escolhido pelo candidato no ato da inscrição (manhã ou tarde). A prova escrita será iniciada às 8h e às 14h, de acordo com o turno escolhido no ato da inscrição, e terá duração de uma hora e meia.

Após a prova escrita, será iniciado o processo de avaliação prática. O candidato deverá levar caneta esferográfica azul, lápis e borracha. Não será permitido nenhum tipo de material de consulta. Em caso de empate entre candidatos, a escolha será feita pela seguinte ordem: 1 – maior nota na prova prática; 2 – maior nota na prova escrita; 3 – candidato mais idoso.

A matrícula dos candidatos sorteados e aprovados será feita pelo próprio candidato ou pelo responsável legal nos dias 2 e 3 de março, na secretaria do Núcleo Avançado da Escola de Música Villa-Lobos, das 10h às 17h. A divulgação será feita no mural do Centro Cultural Bernardo Monteverde (tel.: 21-3642-1061), pelo sitewww.teresopolis.rj.gov.br e pela “Fanpage” Cultura Teresópolis.

Os módulos

O primeiro módulo é para alunos com idade mínima de oito anos e máxima de 12 e o segundo vai de 13 a 16 anos, ambos com seleção feita por sorteio público. Já o terceiro módulo é para pessoas com idade mínima de 17 anos.

Os módulos I e II têm duração total de três anos e são compostos de três aulas por semana. O módulo III também tem duração de três anos, mas com quatro aulas por semana, e a escolha dos alunos para este módulo será feita através de prova escrita e prática.

O Curso de Musicalização Infantil tem duração de dois anos, com duas aulas por semana, e os alunos, que também serão escolhidos por sorteio, deverão ter 6 e 7 anos. Os três primeiros módulos envolvem disciplinas práticas coletivas e disciplinas teóricas; e o Infantil envolve disciplinas práticas coletivas.

Confira a relação dos 152 inscritos, com data, hora e local do sorteio e das provas, por módulo.

* Sorteio: Quarta-feira, Dia 22/02/17, às 14 horas

Local: Teatro Municipal (Prefeitura de Teresópolis)