Novo método de drenagem traz resultado imediato

A retenção de líquidos é algo muito comum, principalmente nas mulheres. Em determinado momento, parece que o corpo está mais inchado. Daí a prática é bastante procurada. Além de eliminar os excessos, ainda ajuda a relaxar. Porém, a técnica vem sendo aprimorada. Tanto que um método está mudando o conceito da drenagem no país. Ele foi aprendido e hoje é aplicado pela Fisioterapeuta Mayara Lopes em Teresópolis. A novidade vem atraindo o público e está ganhando novos adeptos. “Essa técnica, da Renata França, é completamente diferente. Eu fiz esse curso em São Paulo e trouxe pra cá no ano passado. Dá pra ver o resultado na primeira sessão. E não só na parte física, mas também mexe com a parte mental. A técnica reduz o estresse e a ansiedade. Também trabalhamos com essências, que também ajudam a relaxar”, contou a médica.

A drenagem linfática é uma técnica manual que estimula o sistema linfático e tem por objetivo eliminar o excesso de líquidos e toxinas do organismo, por meio de movimento específicos. Reduz a retenção hídrica e é capaz de combater à celulite, regenerar os tecidos, melhorar o sistema imunológico e a oxigenação sanguínea, além de colaborar para o equilíbrio do organismo. Ajuda também no funcionamento do intestino, previne problemas circulatórios e auxilia na desintoxicação da musculatura já que seus movimentos são suaves e repetitivos, estimulando os receptores táteis presentes na pele. “Dá pra ver o resultado imediato. Elas se surpreendem, mas costumo dizer para minhas pacientes que a evolução de cada sessão depende inteiramente do trabalho em conjunto”, lembrou.

O método foi desenvolvido pela Renata França e acabou levando o seu nome. A profissional elaborou algumas manobras que se diferenciam das outras drenagens que já conhecemos. Desta forma, com apenas 60 minutos de sessão é possível ver resultados surpreendentes. Nas redes sociais a técnica vem ganhando o país e é chamada de “Miracle touch”. O sucesso foi tanto, que demais profissionais do país aderiram a prática. E o que mais impressiona são as fotos do antes e depois dos procedimentos, como contou Mayara. “O corpo reage muito bem, mas nos membros inferiores o resultado é bem maior. Ajuda muito a perder medidas. O abdome também muda muito. Os pacientes sempre pedem pra tirar foto e fazer a comparação no final. Dá pra comprovar a diferença. Eles gostam muito. Dá pra fechar pacote. A gente avalia. E quando a drenagem caminha junto com boa alimentação, é possível chegar ao resultado desejado”, concluiu Mayara.

A questão da alimentação foi reforçada pela Nutricionista Clínica Funcional e Ortomolecular Fernanda Goncalves. “A alimentação está diretamente atrelada a retenção hídrica. A gente vê que algumas dietas que reduzem a ingestão de carboidrato tem como resposta imediata a perda de água corporal. O paciente perde peso, na primeira semana de dieta, mas é água que perde. São vários os fatores que fazem a gente reter água, até por causa do estilo de vida. É preciso mudar os hábitos”, contou.

Fernanda ressaltou que todos os procedimentos estéticos devem ter um acompanhamento nutricional para garantir, além de melhorias do lado de fora, qualidade de vida. “A gente vê muitas pessoas sedentárias querendo um milagre dos fisioterapeutas, dos nutricionistas. E não existe mágica. A mudança de hábito é extremamente necessária. Trabalhamos aqui em conjunto e o paciente só tem a ganhar com isso”, finalizou.