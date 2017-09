Mulher morre atropelada por ônibus que fazia manobra no bairro de São Pedro

Foi enterrado no Cemitério Municipal de Teresópolis, neste domingo (3), o corpo de Francisca Fabiana Ramos (foto), vítima de um atropelamento no último sábado (2). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ela foi atingida por um ônibus da Viação Primeiro de Março no bairro São Pedro quando o motorista dava ré no veículo.