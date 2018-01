MP investiga se hotel de prefeito de Teresópolis foi liberado de pagar IPTU por 4 anos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou inquérito para apurar possível ato de improbidade administrativa cometido por Mário Tricano, prefeito de Teresópolis. A investigação apura uma possível renúncia ilegal de receita do IPTU devido pelo Hotel Jecava, que pertence a Tricano.

Também é investigada a suspeita de violação aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade. Ação é movida por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis e a informação foi divulgada na última sexta-feira (12).

O MPRJ informou que é preciso apurar os fatos veiculados pela imprensa de que o Hotel Jecava teria sido liberado do pagamento de IPTU no valor de R$ 407 mil, no período entre 2013 e 2017.

O texto de instauração do inquérito cita que a “concessão de benefício de natureza tributária deve acompanhar a estimativa do impacto orçamentário-financeiro” e que “deve atender a pelo menos uma das seguintes condições: demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais; ou estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição”.

Ainda de acordo com o Ministério Público, o conceito de renúncia de receita, para a Lei de Responsabilidade Fiscal, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.