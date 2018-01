Moradores do Condomínio Ermitage sofrem com o mau cheiro

Na última semana recebemos dezenas de reclamações sobre o mau cheiro próximo ao Condomínio Ermitage. Moradores estão sofrendo com a situação e cobram das autoridades as atitudes devidas. “Está insuportável aquele mau cheiro ali desse tal tratamento de esgoto que eu nunca vi na minha vida. Quase desmaiei, eu tive que parar no cruzamento, eu ia pra Tijuca e eu não estava suportando o cheiro, mesmo fechando os vidros ficou aquele fedor horrível. Poxa INEA, por favor, vamos lá, isso é um tratamento de saneamento básico, deveria ser né? Poxa vamos lá, AVIT, INEA, vamos acordar, vamos lá vê isso, vamos parar de falar de político, porque político aqui dentro não está fazendo nada. Se fizer é muito bem-vindo. André Corrêa e seja lá quem for, quando fizerem benfeitorias aqui será muito bem-vindo, será aplaudido. Mas poxa gente, vamos ver esse fedor. Essa catinga aí, nós já estamos mal falados. Esse bairro está dando vergonha. Eu não estou falando de bobagem não, quem passou por ali por favor me ajude a falar no grupo, porque está insuportável. Nos ajude, eu estou até nervoso porque poxa vida, que fedor é esse? Que tratamento de esgoto é esse? É incrível isso, INEA por favor, vocês que resolvem as questões ambientais, isso é uma ordem de questão ambiental, por favor, AVIT, ajuda a gente aí porque está insuportável, realmente está insuportável!”

“Sou moradora do primeiro bloco e realmente pra tentar não vomitar com essa catinga do dito tratamento de esgoto ou nós vivemos trancados ou quase morrendo com esse fedor insuportável, ninguém merece isso.”

No Condomínio Ermitage existe uma Estação de Tratamento de Esgotos, a ETA, todo o esgoto sanitário produzido pelas 1600 unidades é levado para a ETA (Estação de Tratamento), tratado o esgoto sanitário ele é despejado no córrego que passa próximo a APAE e desagua no Rio Paquequer. Ocorre que ultimamente o mau cheiro tem sido insuportável e, segundo moradores, embora já tenham reclamado inúmeras vezes com a Prefeitura e o INEA nada foi feito.