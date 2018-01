Morador de Teresópolis morre após contrair febre amarela

Dois casos de febre amarela em humanos foram confirmados no estado do RJ, nesta sexta-feira (12), pela Secretaria de Estado de Saúde. Um morador de Teresópolis morreu e o outro paciente, morador de Valença, está internado. Os casos foram confirmados na quinta-feira (11), após exames laboratoriais realizados pela Fiocruz.

A pasta esclarece que a cobertura vacinal nos municípios de Teresópolis e Valença é superior a 80%. De acordo com a secretaria, já foram disponibilizadas doses suficientes para vacinar 100% da população das duas cidades. A pasta ainda recomendou às prefeituras que intensifiquem a vacinação, especialmente nas áreas de mata.

Desde janeiro de 2017, a SES vem adotando medidas preventivas, criando cinturões de bloqueio, recomendando a vacinação contra a febre amarela principalmente em municípios de divisa com Espírito Santo e Minas Gerais (áreas de risco para a doença).

Os casos registrados até agora são do tipo silvestre, transmitido pelas espécies de mosquito Haemagogus e Sabeths, presentes em áreas de mata. Não há registro da forma urbana da doença, transmitida pelo Aedes aegypti, desde 1942 no país.

Reforço

A Secretaria de Saúde recomendou às prefeituras de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Tanguá, na Região Metropolitana do Rio, e Miguel Pereira, no Centro-Sul, que ampliem a vigilância sanitária e intensifiquem a vacinação contra a febre amarela.

Nessas três cidades, foram registrados casos de macacos mortos com resultado positivo para a febre amarela. Além dos três municípios, a vacinação também será reforçada em Queimados, Japeri e Xerém, que são áreas de fronteira com a Reserva do Tinguá.

A secretaria disponibilizou doses para imunizar todo o público-alvo nas regiões de Miguel Pereira e Tanguá. Em Nova Iguaçu, a taxa de vacinação está em 24,1%, com reforço de 100 mil doses da vacina. Já foram distribuídas mais de 5 milhões de doses da vacina.

Fonte: JB