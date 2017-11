Ministério Público do RJ abre inquérito para acompanhar gestão fiscal em Teresópolis

O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) abriu um inquérito civil para acompanhar a gestão fiscal de Teresópolis, na Região Serrana. O órgão quer saber porque a Prefeitura do município gasta mais do que o previsto no orçamento e quer o cumprimento das normas técnicas e legais da Lei Orçamentária Anual.