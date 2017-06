Ministério da Saúde lança plataforma para estimular hábitos saudáveis

O Ministério da Saúde lançou uma plataforma com informações especializadas para conscientizar a população na importância de melhores hábitos de vida. O portal Saúde Brasil tem conteúdos e serviços baseados em quatro pilares: eu quero parar de fumar; eu quero ter peso saudável; eu quero me alimentar melhor; e eu quero me exercitar. O conteúdo pode ser acessado em www.saude.gov.br/saudebrasil.

A ferramenta foi lançada na mesma ocasião em que a pasta divulgou balanço mostrando que a indústria retirou mais de 17,2 mil toneladas de sal dos alimentos desde 2011, quando foi firmado acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia) para diminuir o sódio nos produtos alimentícios.

A meta é que as indústrias promovam a retirada voluntária de 28.562 toneladas de sal das prateleiras até 2020, ou seja, em três anos reduzam mais 11,3 mil toneladas de sal.

Plataforma

Inicialmente, o internauta encontrará um questionário interativo sobre seus hábitos de saúde ao acessar a plataforma. Depois de responder às questões, ele recebe uma breve avaliação sobre seus hábitos e o que precisa fazer para se tornar mais saudável. Com isso, o Ministério da Saúde reunirá o perfil de cada usuário, o que permitirá uma comunicação personalizada, com mensagens adequadas para cada grupo.

A ferramenta reúne conteúdos, serviços, além de vídeos de especialistas para estimular a população a mudar seus hábitos por uma vida mais saudável. Segundo a pasta, novos conteúdos e funcionalidades serão incorporados periodicamente. O site também oferece receitas a partir de produtos regionais e o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).

Fonte: Agência Brasil