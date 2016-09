Menina atira na amiga com arma do pai durante brincadeira

Uma menina de 12 anos levou um tiro no tórax nesta quarta-feira (14) durante uma brincadeira em Teresópolis. O disparo foi feito por uma amiga, outra menina de 12 anos, que usou a arma do próprio pai. Segundo a PM, a vítima pediu que a amiga atirasse, garantindo que não se machucaria. A menina baleada está estável e não corre risco de morrer, segundo o hospital onde ela está internada.

As meninas pegaram o revólver calibre 38 na casa da jovem apontada como autora do disparo, no bairro Agriões, e foram para a casa da menina baleada, no Morro dos Pinheiros, de acordo com informações da PM.

Antes da menina se ferir, elas ainda efetuaram disparos em um travesseiro. Após atingir a amiga, a jovem guardou a arma e as munições em uma mochila, segundo a PM. Após buscas, ela assumiu que havia escondido o revólver e as munições intactas e deflagradas na bolsa.

A adolescente foi levada para a 110ª Delegacia de Polícia, no bairro do Alto, acompanhada do conselho tutelar. Ela prestou depoimento e foi liberada. O pai da menina, que estava no Rio de Janeiro no momento do incidente, foi autuado por porte ilegal de arma, pois não possuía registro. Ele foi liberado após pagamento de fiança.

A vítima foi levada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. De acordo com a unidade de saúde, seu quadro é estável.

