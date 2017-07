Ninguém acertou os seis números do sorteio 1.950 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira em Atibaia (SP). O próximo concurso, no sábado, poderá pagar até R$ 78 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas foram 10-21-32-34-48-57.

A quina foi acertada por 88 pessoas, que irão receber R$ 52.163,05 cada. Outros 7.215 apostadores acertaram a quadra, e vão ganhar R$ 908,88 cada um.

Fonte: Extra